Они могут обратиться за помощью на "горячую линию".

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч граждан Украины были депортированы или вынуждены уехать в Россию.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал в своем Telegram-канале информацию для тех, кто хочет вернуться в Украину.

"С февраля по меньшей мере 2 млн 800 тыс украинцев были вынуждены выехать или были депортированы на территорию России. Если вы или ваши близких находятся в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на "горячую линию": 0-800-50-17-20 (бесплатно); +38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины); hotline@ombudsman.gov.ua", - написал омбудсмен.

Видео дня

Депортация и похищение украинцев

В начале осени заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с территории Украины вывезли не менее 557 тысяч детей.

По данным Американского института изучения войны, украинских детей отдают на усыновление в семьи россиян.

В ноябре правозащитная организация Amnesty International уличила Россию в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей.

В Центре национального сопротивления сообщают, что украинцам, согласившимся на "эвакуацию" в РФ, не выдают документы.

Вас также могут заинтересовать новости: