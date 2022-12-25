Вновь прибывших оккупантов расселили под прикрытием большого количества гражданских.

Российские оккупанты усиливаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Очевидцы сообщают о передвижении большой колонны тяжелой техники.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направлениях Бердянска и Мелитополя. Колонны доформировывались частично с места базирования в селе Агробаза.

По данным Андрющенко, часть военной техники и личного состава перебросили на Мангуш и включили в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе. Еще часть военной техники и оккупантов на грузовиках с прицепными пушками малого калибра переместили из Урзуфа по дороге над морем в сторону Бердянска.

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Андрющенко добавил, что Россия стянула на эти направления дополнительные подразделения. Вновь прибывших оккупантов расселили в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских лиц.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

На части временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой вражеские военнослужащие обсуждают близкое контрнаступление ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты держат своих легкораненых военных в медучреждениях за металлической решеткой для недопущения дезертирства. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

В то же время во временно оккупированном Мелитополе увеличивается число российских военных. Группы кадыровцев приезжают в город для контроля новомобилизованных.

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