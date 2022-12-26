У некоторых граждан враги проверяют ноутбуки и телефоны, предупредил Генштаб ВСУ.

На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили меры по поиску патриотически настроенных украинцев.

В городе Токмак враг усилил административно-полицейские меры, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, российские военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают помещения.

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Ситуация в Запорожской области сегодня - что надо знать

Утром 25 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что враг на части Запорожской области усиливает режимно-административные меры. В частности, в Васильевке противник ввел комендантский час с 28 декабря до 4 января.

По данным Генштаба, враг также планирует провести принудительную эвакуацию жителей Васильевки и населенных пунктов, которые находятся рядом.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что захватчики сделали из оккупированных земель резервацию и держат там в заложниках украинцев.

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