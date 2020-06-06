Зеленский поздравил журналистов: "Я уже сполна ощутил остроту вашего пера"

По мнению главы государства, украинские журналисты "иногда настырные".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он уже сполна ощутил остроту пера украинских журналистов, но не перестанет их уважать и защищать.

Об этом говорится в поздравлении главы государства ко Дню журналиста в Телеграмм-канале президента.

Зеленский отметил, что украинские журналисты - любознательные, оперативные, внимательны к деталям, "быстрые на слово и ноги, иногда настырные, но всегда с обостренным чувством справедливости".

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"И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не перестану вас уважать и защищать. И в дальнейшем буду отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях! А именно за рулем велосипеда", - сказал президент.

К сообщению приобщено фото главы государства в окружении ряда журналистов, часть из которых, как и сам Зеленский, имеет при себе велосипеды.

"Ибо вы - это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. Вы и сами - четвертая власть. А власть - это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать", - отметил президент и пожелал журналистам сил и воодушевления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский провел неформальную встречу с журналистами на территории резиденции Залесье. Покатались на велосипедах и пообщались во время мини-фуршета.

Напомним, в Украине 6 июня отмечается День журналиста. Праздник установлен согласно указу Президента Украины 25 мая 1994 года.

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