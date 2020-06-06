В Украине сегодня отмечают день журналиста: поздравления и открытки

Датой профессионального праздника было избрано 6 июня – день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Украинские журналисты сегодня отмечают профессиональный праздник. Сотрудники СМИ в этот день традиционно принимают поздравления от друзей, начальства и коллег по цеху. Многие отмечают праздник в неформальной обстановке.

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День журналиста в Украине

В Украине день журналиста был установлен в 1994 году – вскоре после рождения независимой Украины. Соответствующий указ в мае 1994 года был подписан президентом Леонидом Кравчуком.

Датой профессионального праздника было избрано 6 июня – день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Поздравление с днем журналиста в прозе

Поздравить сотрудника СМИ с профессиональным праздником своими словами совсем не сложно. Но можно также найти разнообразные варианты поздравлений в сети.

"Поздравляю тебя с Днем журналиста Украины! Такие люди как ты помогают нам всегда держать руку на пульсе событий и не утонуть в водовороте новостей. Спасибо тебе за чесность и профессионализм!"

"Журналист - это человек, который везде и всюду, умеет быть незаметным и назойливым; может оказаться на передовой, а может снимать репортаж о смешном котенке. Журналист очень любопытный и настойчивый, он может раздражать и быть незаменимым. Но только благодаря его смелости мы получаем возможность узнать о мире больше. В этот день желаю тебе интересной работы, смелых идей и крепких нервов!"

Акулу пера, от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Ох, ну и выбрала ты себе профессию – дома тебя не застать. Все время в разъездах и командировках. Будь здорова, пусть на все хватает сил и энергии! И будь счастлива – так приятно видеть, как горят твои глаза после удачной статьи!

"С праздником, дружище – с Днем журналиста! Как только вас не называют: четвертая власть, акулы пера и даже продажные писаки! Но все эти прозвища ничего не значат для человека вроде тебя – ты всегда стоял за правду. Желаю тебе острых тем, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества!"

С днем журналиста - открытки

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