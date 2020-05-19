Рада одобрила законопроект о переименовании Дня защитника Украины

Решение принято с целью чествования мужества и героизма женщин и мужчин.

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предусмотрено переименование государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитников Украины» (№2325).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

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«Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитников Украины», - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ разработан с целью надлежащего «чествования мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время присвоить двум главным праздникам для мусульман Курбан-Байрама и Ураза-Байрама статус государственных религиозных праздников.