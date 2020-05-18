Глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время присвоить двум главным праздникам для мусульман Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статус государственных религиозных праздников.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа.

Глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Мы все понимаем, что депортация - одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны со своей родной земли. Вечная память погибшим", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что очень важно, чтобы об этой трагической странице истории знали украинские дети. Именно поэтому образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" сегодня транслирует уроки, посвященные депортации крымских татар.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", - подчеркнул глава государства, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами крымских татар.