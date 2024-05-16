Как подчеркнул президент, за годы сопротивления российской агрессии вышиванка стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки, надев рукоделия с неповторимыми узорами. Соответствующее фото глава государства обнародовал в социальной сети Facebook.

"Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что украинские дети знают о вышиванке с детства. "Она - символ единения всех поколений украинцев сквозь века", - подчеркнул президент.

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Также глава государства сосредоточил внимание на красоте вышиванки.

"Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на полотне, сотканном нашими ценностями", - добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что значение вышиванки возросло после начала российской агрессии против Украины.

"За годы сопротивления агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность", - подчеркнул президент.

Всемирный День вышиванки

Как известно, сегодня, 16 мая, в Украине и мире отмечается Всемирный День вышиванки. С каждым годом этот праздник приобретает все большую популярность. Украинцы одевают вышитые рубашки и платья и популяризируют украинскую традиционную одежду.

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