Впервые за много лет записать ребенка в садик перестало быть проблемой, утверждает Анастасия Коновалова.

В Украине сейчас 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет, а в 2027-м детей этого возраста станет меньше до 570 тыс. Причем детсады по состоянию на сегодня уже недозаполнены, сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью изданию LB.ua.

По словам чиновницы, из 750 тыс. детей, которые сейчас получают дошкольное образование, 168 тыс. делают это в смешанном или онлайновом формате, то есть фактически большинство этих детей не посещают детсад. Хотя, добавляет она, "очень важно, чтобы эта услуга существовала хотя бы в таком формате".

Коновалова рассказала, что очереди в детсад сохраняются сейчас разве что в Киеве, да и то в отдельные заведения. За пределами же Киева "садики уже сегодня недозаполнены".

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"В Киеве еще сохраняется очередь в конкретные заведения. Но если вам все равно и вы готовы ребенка, например, везти, то сегодня подадите заявление, а завтра пойдете в садик, даже если не относитесь к льготным категориям. И на самом деле такая ситуация в Киеве, наверное, впервые за историю", - подчеркнула заместитель министра.

Она не отрицает, что помогла киевская программа "Деньги ходят за ребенком" - денежная компенсация от государства родителям на оплату пребывания ребенка в частном саду. Ведь благодаря ей, говорит, услуга стала более доступной для родителей в частном секторе.

Как рассказала Коновалова, количество детей дошкольного возраста уменьшается не первый год, "но такой катастрофы у нас никогда не было".

"Сейчас в садики пошли дети, которые рождались во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны. А рожали в этот период такие упорные семьи. И слава Богу, что они у нас есть. Но эта демографическая пропасть требует от системы большой гибкости, чтобы мы смогли сохранить сервис и сеть".

Она добавила, что "раньше этой гибкости не было, и вот именно ее должна добавить реформа дошкольного образования и Закон "О дошкольном образовании", который вступил в силу с 1 января 2025 года".

Демографическая проблема в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, число умерших в Украине превысило количество родившихся в 2,8 раза, свидетельствует отчет о результатах работы органов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерство юстиции. В 2024 году зарегистрировали 495 090 смертей, тогда как количество зарегистрированных рождений составило лишь 176 679.

Также отмечалось, что Украина потеряла миллионы женщин, а впоследствии может потери и их мужчин. Директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова рассказала, что демографический кризис в Украине усилится после окончания войны и открытия границ, если государство не придумает, как не допустить выезда сотен тысяч или даже миллионов мужчин к своим женам, которые уже находятся в Европе.

Британское издание The Times писало, что Украина имеет значительно худшую проблему, чем нехватка оружия. Отмечалось, что в более широком измерении стране больше всего нужны люди, а точнее новые поколения граждан, чтобы преодолеть демографическую катастрофу. Ведь в условиях войны смертность в Украине втрое превышает рождаемость, демонстрируя, вероятно, худшую демографическую динамику в мире.

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