Для "уровня простого воспроизводства" нужно, чтобы было 22 ребенка на 10 женщин.

В каждой украинской семье должно быть как минимум двое детей, чтобы остановить демографический кризис. Об этом в эфире "Новини.LIVE" сказала Светлана Аксенова, ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения Национальной академии наук Украины.

На вопрос, сколько детей должно рождаться в каждой украинской семье, чтобы остановить демографический кризис, она отметила, что в период войны нужно всячески поддерживать тех, кто решается рожать детей.

"Но, когда мы уже будем говорить "после войны", то... было бы очень хорошо, если бы в каждой семье рождалось как минимум двое детей. Это такой показатель, который отражает: один ребенок как бы замещает отца, один ребенок замещает мать. И продолжается жизнь, продолжается поколение", - подчеркнула Аксенова.

Она объяснила, что речь идет именно о минимум двух детях, потому что всегда есть пары, которые по объективным причинам детей иметь не могут.

"Это называется "уровень простого воспроизводства". Когда на уровне, скажем так, 22 ребенка приходится в расчете на 10 женщин... И тогда это считается "уровень простого воспроизводства", когда население не будет уменьшаться, но оно и не будет расти", - сказала эксперт.

В то же время демограф подчеркнула, что нужен определенный период, чтобы население стабилизировалось и не уменьшалось.

"В целом, если в сознании людей будет, что в семье должно быть минимум двое детей, - это уже будет очень хорошо", - отметила Аксенова.

Демографический кризис в Украине - последние новости

Ранее директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявила, что Украина потеряла миллионы женщин, а впоследствии может потери и их мужчин.

Либанова отметила, что война усилила демографические проблемы, но не создала их. Ведь Украина переживала тревожный демографический спад еще до 2014 года. Частично - из-за эмиграции, но в значительной степени - из-за существенного снижения уровня рождаемости.

По мнению эксперта, из нескольких миллионов беженцев, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения России, вернется лишь 30%.

Кроме того, Либанова предупредила, что после войны в Украине будет стареющее население и нехватка рабочей силы. По ее словам, причиной этого также является то, что многие украинцы за рубежом боятся того, что после возвращения домой люди не будут доброжелательными по отношению к ним.

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