По словам Либановой, Украина теряет молодых и образованных людей.

Украина рискует потерять молодежь из-за оттока граждан страны за границу. Правительству нужно предпринять меры, чтобы люди захотели возвращаться обратно.

Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в интервью Financial Times.

По ее словам, сейчас украинский народ испытывает не страх, а нарастающую ненависть по отношению к российской агрессии. Тем не менее ее беспокоят демографические проблемы в Украине.

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"Мы теряем молодых и образованных людей. Только 6 процентов из тех, кто уехал, старше 65 лет. Если мы потеряем поколение, которое уехало, мы потеряем молодежь. Когда закончится горячая фаза войны, у нас будет не только стареющее население, но и нехватка рабочей силы", - сказала Либанова в разговоре с журналистами.

Демограф считает, что в разжигании разговоров о расколе среди украинцев внутри страны и за границей винована российская дезинформация. Она уверена, что правительству нужно действовать быстро, чтобы не допустить расширения раскола.

"Если мы хотим, чтобы люди возвращались, мы должны быть в постоянном контакте с ними. Мы чувствуем ситуацию иначе, чем те, кто находится за границей. Моя сестра живет в Праге. Когда она читает о воздушной атаке, то не может понять, почему я не переехал в Прагу, но я говорю, что здесь все хорошо", - объяснила Либанова.

Демограф поделилась, что многие украинцы за границей боятся того, что после возвращения обратно в Украину люди не будут дружелюбными по отношению к ним. Также она добавила, что матери боятся того, что их сыновей мобилизуют.

Украинцы за границей - другие новости

Ранее результаты нового опроса, которые были проведены исследовательским агентством Info Sapiens, показали, что беженцы теряют желание возвращаться в Украину. Лишь один из пяти беженцев точно уверен в своем намерении вернуться.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, сколько украинцев хотят вернуться в Украину из Европы. Она говорит, что речь идет о 4,5 миллиона украинцев.

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