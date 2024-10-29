По словам эксперта, такое мнение детей "очень коррелирует с позицией их родителей".

Более четверти (26%) украинских учеников после школы хотят продолжать обучение за рубежом. Об этом в интервью РБК Украина сообщил демограф Александр Гладун. Он сослался на опрос, проведенный еще в начале 2024 года в школах примерно в половине областей Украины.

По словам эксперта, такое мнение детей "очень коррелирует с позицией их родителей", при этом это зависит и от того, как родители воспринимают страну и условия проживания в ней:

"Я всегда говорю: война - это одно, но нам еще надо проводить глубокие мотивационные исследования, почему люди от нас уезжают в целом. Потому что уезжали от нас и до полномасштабного вторжения".

Гладун отметил, что количество украинцев, которые останутся в Украине после окончания войны, будет зависеть от того, на каких условиях она закончится.

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"Если закончится на отвоевании нами территорий в границах 1991-го года, то домой вернется значительный процент людей. Но ведь ситуация на фронте может и ухудшиться. ... Однозначно, чем дольше будет длиться война, тем больше людей останется постоянно жить за границей", - считает специалист.

При этом, по словам демографа, существует такая вещь как обратные потоки.

"Часть людей после войны вернется, а часть уедет. Когда снимут ограничения по выезду мужчин, если семья к тому времени сохранится, то будет решать, где лучше проводить дальше совместную жизнь. Поэтому вероятность того, что выедет часть мужчин и отдельных семей, - она есть", - резюмировал Гладун.

Демографический кризис в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине существенно упал уровень рождаемости. По данным социологов, в 2021 году показатель рождаемости составлял 1,2 ребенка на женщину, еще и потому, что Украина уже ощущала последствия Covid. При этом с тех пор этот показатель упал ниже единицы.

По прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, к 2051 году население в Украине сократится до 25 миллионов. Среди причин - война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности и массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины.

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