По словам Либановой, уровень рождаемости в Украине упал ниже одного ребенка на женщину.

В Украине существенно упал уровень рождаемости. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, по последним официальным данным от 2021 года показатель рождаемости составлял 1,2 ребенка на женщину, еще и потому, что Украина уже чувствовала последствия Covid.

"По нашим оценкам, с тех пор он упал ниже единицы. Для сравнения: в Европе значение составляет 1,5. Я считаю, что в Украине после войны уровень снова может вырасти до 1,5. Однако он не превысит это значение", - прогнозирует социолог.

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Она также отметила, что в Украине из-за войны происходит "замена населения" - в частности, вселяются российские граждане. При этом основной причиной демографического кризиса Либанова считает миграцию:

"Согласно последним данным Европейского статистического бюро, в ЕС проживает около 4,2 млн украинцев с защищенным статусом. Кроме того, рождаемость в Украине очень низкая".

Кроме того, Либанова напомнила, что население Украины начало стареть еще в 1960-х годах прошлого века: рождаемость была низкой, к чему добавилась трудовая миграция - молодые украинцы уезжали в другие республики СССР, например, работать на строительстве на Дальнем Востоке России.

"В Украину селили людей из других советских республик, потому что это был важный промышленный район. Но эти люди были старше. Баланс был нулевым, но эффект возраста был огромным", - констатировала социолог.

Демографический кризис в Украине - последние новости

По прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, к 2051 году население в Украине сократится до 25 миллионов. Отмечается, что причинами этого являются война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины и другие факторы.

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