В 2041 году население может составлять 28,9 млн человек.

Количество населения в Украине за следующие 25 лет сократится на 10 миллионов, по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, изложенному в утвержденной Кабмином Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года.

"С учетом изложенных вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году - до 25,2 млн. человек", - говорится в стратегии.

Отмечается, что причинами этого являются война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины и другие факторы.

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При этом указывается, что на 5 декабря 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн. человек, на июль 2024 года население страны оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных украинской власти территориях.

В документе отмечается, что "Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения. Также указывается на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей". Отдельно отмечается необходимость возвращения в Украину тех украинцев, которые сейчас проживают за рубежом.

В Кабмине отмечают, что возможных сценариев развития ситуации демографических вызовов есть два: инерционный и сценарий изменений. Инерционный сценарий не предусматривает дополнительных инструментов воздействия. При этом численность населения Украины, по оценке демографов, может снизиться до 28,9 млн человек на 1 января 2041 года.

Сценарий изменений предусматривает принятие целостной Стратегии, обеспечение достойного уровня и качества жизни, создание условий для возвращения граждан Украины из-за рубежа, минимизацию последствий вооруженной агрессии. По этому варианту численность населения может составить на 1 января 2041 г. 33,9 млн человек.

Планируют ли украинцы выезжать из страны

По данным Киевского международного института социологии, несмотря на то, что продолжается война в Украине, абсолютное большинство украинцев - 79% - заявили, что даже в случае получения гражданства США или страны ЕС все равно остались бы в Украине.

В то же время в апрельском опросе около трети украинских беженцев в апрельском опросе заявили, что планируют вернуться в Украину и почти столько же - не планируют.

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