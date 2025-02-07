По словам Фриз, правительство нарушило действующий закон.

Правительство Украины рассматривает возможность предложить военнослужащим вместо демобилизации во время военного положения долгосрочные оплачиваемые отпуска. Такая идея содержится в письме, которое комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил от Кабинета министров Украины.

Об этом заявила народная депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии для DW.

"Есть письмо от кабмина, где значится, что в марте можно ожидать какой-то законодательной инициативы от правительства по этому вопросу, но будет изменен фокус, вопрос коснется не установления четких сроков, по которым военнослужащие смогут увольняться, а установления долговременного отпуска для возобновления всех, кто находится в Силах обороны", - сказала она.

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Фриз отметила, что законопроекты с четко установленными сроками службы военнообязанных, представленные в Раде от народных депутатов, уже длительное время не рассматриваются парламентом.

"Правительство нарушило действующий закон тем, что не внесло соответствующей инициативы по установлению четких сроков службы во время действия военного положения. Но нерешение этого вопроса, или попытка его избежать, на самом деле, может оказать лишь негативное влияние в целом на вопросы мобилизации ", - добавила она.

Демобилизация военных - важные новости

Ранее народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих даже в течение следующих трех месяцев. Он отмечает, что разработка законопроекта - это одно, а вот вероятность его принятия - "вопрос совсем другой".

Кроме того, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк объяснил задержку решения о демобилизации. Он сказал, что надо понимать кем и чем заменить тех военных, которые будут демобилизованы.

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