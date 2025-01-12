Вениславский отмечает, что разработка законопроекта - это одно, а вот вероятность его принятия - "вопрос совсем другой".

Вряд ли стоит ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих даже в течение следующих трех месяцев. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Отвечая на вопрос относительно заявления со стороны Министерства обороны о том, что законопроект о демобилизации уже разработан, но нужно еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества людей, которые подпадают под демобилизацию, и что должно произойти через эти три месяца, он отметил, что вопрос об этих механизмах постоянно дискутируется на уровне парламента с представителями МОУ и командования Вооруженных сил Украины.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех военных подразделений и того количественного состава Вооруженных сил, в целом сектора безопасности и обороны, который есть. А открытая информация, что на сегодняшний день количество Вооруженных сил Украины - это около одного миллиона человек", - сказал парламентарий.

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Он добавил, что непосредственное участие в боевых действиях из них сейчас принимают "где-то несколько сотен тысяч человек на переднем крае".

"Поэтому речь идет прежде всего о возможности привлечения тех подразделений, которые находятся в тылу, или аудита, насколько эффективно их используют. Плюс усовершенствование вопроса привлечения в армию через рекрутинговые механизмы", - отметил Вениславский.

Депутат рассказал, что на прошлой неделе было два заседания комитета, где состоялось общение с руководством боевых бригад относительно возможностей увеличения количества мобилизованных и рекрутированных, а также возвращения тех, кто совершил самовольное оставление части.

"Нарабатываются различные варианты. Сказать, что есть конкретные - один, два, три, четыре - и мы это решим, и будет демобилизация, я не могу. Более того, я считаю, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев", - сказал член комитета.

На уточнение, чего все же ожидать через три месяца, которые, как было заявлено, еще нужны для окончательной разработки законопроекта о демобилизации, Вениславский не исключил, что такой законопроект будет разработан МОУ и инициирован правительством, и попадет в парламент.

"Но вероятность его принятия - это уже вопрос совсем другой. Потому что, как правило, после инициирования законопроектов, которые могут привести к ослаблению нашей обороноспособности, идут очень тяжелые дискуссии как на уровне представительства Министерства обороны, командования Вооруженных сил, с руководствами тех или иных политических сил, фракций. И потом принимается решение, как голосовать в парламенте", - пояснил депутат.

Почему задерживается решение о демобилизации

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк объяснил задержку решения о демобилизации. Он отметил, что законопроект уже подготовлен. В то же время отрабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять, каким образом можно будет заменить большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации.

По словам Гаврилюка, отрабатываются новые формы и способы ведения боевых действий. Он отметил, что нужно еще хотя бы три месяца для проработки.

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