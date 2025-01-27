Если завтра половина армии уйдет домой, то надо было сдаваться еще в первый день, сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине не предусмотрена законом демобилизация военных.

В интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio он сказал, что военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов страны. "Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех", - добавил он.

Зеленский отметил, что долгая война утомляет любого, а под мобилизацию подпадает достаточно большое количество людей:

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"Они имеют ротации или отпуска... Есть вопрос, как вернуться домой и не возвращаться снова на фронт. Такие запросы есть. Но они не предусмотрены сегодня законом".

Демобилизация в Украине

Напомним, весной Верховная Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из него убрали все положения, касающиеся демобилизации.

В декабре Минобороны обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с инициативой отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, установить конкретные сроки службы в войске не могут из-за масштабных боевых действий, российского наступления на всех направлениях и проваленной мобилизации.

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