Пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит министерство.

Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет "Украинская правда".

"Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения. На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ проект будет готов в определенный парламентом срок - до 18 декабря 2024 года", - сказал депутат.

В то же время, по его словам, пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит МОУ.

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Демобилизация в Украине - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, в октябре Федор Вениславский, народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил, что в нынешних условиях требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии - это еще один шаг к потере государственности.

По его словам, количество российских военных, которые сегодня воюют на территории Украины, ежемесячно увеличивается "на десятки тысяч".

Вениславский напомнил, что, принимая закон о мобилизации в апреле, Верховная Рада рекомендовала правительству разработать и внести на рассмотрение законопроект о демобилизации с установленными четкими сроками службы. Однако, его до сих пор нет.

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