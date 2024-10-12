Нардеп дал понять, что простого решения не существует.

В нынешних условиях требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии - это еще один шаг к потере государственности. Такое заявление сделал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV.

"Мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил", - заявил нардеп.

По его словам, количество российских военных, которые сегодня воюют на территории Украины ежемесячно увеличивается "на десятки тысяч".

Видео дня

Вениславский напомнил, что, принимая закон о мобилизации в апреле, Верховная Рада рекомендовала Кабмину разработать и внести на рассмотрение законопроект о демобилизации с установленными четкими сроками службы. Однако, его до сих пор нет.

"Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны, в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженными силами, как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях и предусмотреть какие-то сроки службы… Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - заявил депутат.

При этом он заверил, что ВР "над этими вопросами работает". Однако, простого решения не существует, дал понять Вениславский.

Демобилизация в Украине - актуальное

Напомним, ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что вряд ли новый законопроект о демобилизации поставит точку в вопросе установления четких сроков службы. По его словам, этот вопрос до сих пор не решен из-за проблем с мобилизацией.

Тем временем, как писал The Times, в Минобороны Украины заявили, что меры по демобилизации, в частности, "приведут к снижению боевых возможностей".

Также указывалось, что, по сравнению с прошлым годом, в Украине резко возросло количество случаев дезертирства. Отмечалось, что в период с января по сентябрь 2024-го было открыто 51 000 уголовных производств за дезертирство и оставление воинской части, что вдвое больше, чем 24 000 в 2023 году, и значительно больше, чем в 2022 году, когда было открыто всего 9 000 производств.

Вас также могут заинтересовать новости: