Дело Стерненко: стала известна дата рассмотрения апелляции

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты общественного активиста Сергея Стерненко на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста назначено на 26 июня.

Об этом сообщил один из его адвокатов Маси-Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого Стерненко назначено на 26 июня 2020 года (11:00), зал судебного заседания № 201», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из нападающих - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в интервью "Украинской правде", что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападающего, будет предъявлено в любом случае.

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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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