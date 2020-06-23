Суд постановил взять под стражу экс-командира полка "Беркут"

Мера пресечения избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по фактам организации расстрела Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Печерский районный суд сегодня заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

"Мера пресечения избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части города Киева", - говорится в сообщении.

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В ГБР напомнили, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства превышения власти и служебных полномочий бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных лиц с целью препятствования проведению собраний и митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих и террористическому акту.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек.

По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный человек).

Активисты "Небесной сотни" говорят о 107 погибших.

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