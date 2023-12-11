Частичным решением может стать рекрутинг.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская заявила, что похищение людей с улицы не является допустимым.

В интервью "Телеграф" она заявила, что в случае "падения моральной готовности" мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины может помочь рекрутинг. "Пещерный способ похищения человека с улицы не является допустимым. Я бы хотела видеть, чтобы каждый вид, род сил имел право на рекрутинг людей для себя под свои бригады, под свои свободные должности. И когда люди приходят добровольцами, то почему нельзя предложить бригаду и должность, а значит и военно-учетную специальность, которую можно получить? Это же по-человечески", - сказала она.

Бобровская отметила, что подходить к рекрутингу нужно взвешенно. "Конечно, уже не придут люди добровольцами массово, это будет маленькая часть. Но та часть, которая придет, она бы имела право выбирать. А та часть, которая будет мобилизована по повестке... тогда включается фактор мобилизации и принуждения", - добавила она.

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Член комитета Рады по нацбезопасности уверена, что люди идут именно в комфортный коллектив с хорошим командиром. "Почему "Хартия" (13 бригада Национальной гвардии Украины) или 3-я штурмовая бригада ВСУ может рекрутировать людей? Потому что там есть коллектив, морально-психологическое обеспечение, патронатные службы работают с семьями, командиры идеологически заряжены, есть понимание ценности коллектива. И люди туда тянутся. Почему эти кейсы могут быть успешны, а в другом подразделении - тотальный провал? Может, пора задуматься о двусторонней ответственности, командирской в том числе", - сказала Бобровская.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что будет подготовлен комплексный план по мобилизации. "Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий - куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели", - говорил он.

После того, как в сети появились видео раздачи повесток в тренажерных залах, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что мобилизация будет сложной.

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