Одна из причин - фактор регистрации.

Ситуации, когда ТЦК выдает повестки многим жителям поселков, но "закрывают глаза на ночные клубы" в городах, можно объяснить коррупцией и сложностью поиска человека по месту регистрации.

Об этом заявила член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская в интервью "Телеграф", отвечая на вопрос журналиста.

"Считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем к примеру Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК (Александр Охрименко заменил на посту Евгения Борисова). Работать в Одесской области с прочной сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями, вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК", - сказала Бобровская.

Она отмечает, что "сломать систему" довольно трудно. Также она добавила, что жители поселков обычно находятся по своему месту регистрации, а вот жителей городов сложнее найти.

Скандал с одесским военкомом:

Напомним, летом журналисты выпустили расследование о Евгении Борисове. Они выяснили, что семья военкома купила и Испании дом стоимостью в несколько миллионов евро после начала полномасштабной войны.

Было начато расследование по факту возможного незаконного обогащения и вероятного уклонения от службы, когда Борисов якобы ездил на лечение заграницу. В конце июня президент поручил уволить военкома.

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