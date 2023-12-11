Депутат признала, что "есть провал по мобилизации".

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться. Однако сейчас наблюдаются серьезные недостатки в процессе мобилизации, которые значительно влияют на ее качество. Об основных проблемах нынешней мобилизации рассказала в интервью "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская.

В часности, она отметила, что первой проблемой является комплектация по принципу количества, а не качества.

"Не секрет, что есть провал по мобилизации. Но это следствие и расслабленности общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК, и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом. Всех без исключения возмущает, когда ТЦК, например, закрывает глаза на ночные клубы в Киеве или Одессе, но забирает до конца мужчин в районах и селах. Случается, что есть семьи, где служат все мужчины", - отметила она.

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Вторым нюансом, который необходимо учитывать при мобилизации, является возраст и состояние здоровья.

"Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35. И, конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", - рассказала депутат.

Кроме того, она отметила еще один важный нюанс – некоторую однобокость комплектации.

"ТЦК находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск. Это означает приоритетность обеспечения комплектации бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам", - сказала она.

Мобилизация в Украине - мнения экспертов

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что в украинской армии необходимо провести ротацию. Людей, которые уже почти два года на фронте, необходимо отправит в тыл, а вместо них отправить стражей порядка и силовиков.

Как отметил бывшиий командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, без ущерба для страны можно мобилизовать 50 или 100 тысяч правоохранителей.

Сейчас Минобороны инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволяет мобилизовать граждан добровольно и в обход ТЦК и СП.

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