Кроме того, нужно предъявить определенные документы.

В Украине существуют разные льготы для пенсионеров. Они включают в себя право на бесплатный проезд в городском транспорте для пенсионеров.

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Льготный проезд для пенсионеров: для каких видов транспорта актуально

Согласно постановлению украинского Кабмина, бесплатный проезд для пенсионеров становится доступным, как только украинец официально уходит на покой. При этом не важно, сколько человеку лет, он просто должен выйти на пенсию по возрасту, что возможно после достижения 60-летнего рубежа.

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Бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров касается:

автобусов в городе;

троллейбусов;

электричек.

Важный нюанс: для подтверждения этого права необходимо показать удостоверение, а если его нет, то подойдет и справка. Если же в транспорте работает автоматическая оплата, то можно воспользоваться соответствующим электронным билетом, который предоставляется пенсионерам бесплатно.

Если же говорить про использование негосударственных маршруток для проезда, то ситуация несколько сложнее. Дело в том, что тарифы и список категорий, которым можно не платить, определяется местными властями. Информация о том, можно ли бесплатно ехать на маршрутках, часто указывается в салонах самих транспортных средств. Кроме того, данные об этом есть на интернет-порталах местных органов.

В то же время важно помнить, что проезд в метро для пенсионеров будет платным. Кроме того, нужно будет заплатить за себя в такси и междугородном транспорте.

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