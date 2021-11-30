Какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021 и что ждет невакцинированных граждан - читайте на УНИАН.

Первый месяц зимы сулит украинцам не только приготовления к новогодним праздникам, но и существенные изменения. О том, куда можно потратить "Вовину тысячу", на сколько увеличится прожиточный минимум и получится ли у пенсионеров разбогатеть в ближайшем будущем - читайте в статье.

В начале предыдущего месяца мы также рассказывали, что изменится в ноябре 2021 года.

Обязательная вакцинация в Украине - кому и зачем

Указ Минздрава Украины вступит в силу с 9 декабря 2021 года. Согласно нему, кроме педагогов и работников центральных и местных органов, вакцину от Covid-19 должны получить работники:

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

В случае, если сотрудники вышеперечисленных предприятий не предоставят сертификат о вакцинации, они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Восстановление в должности возможно только при наличии прививки.

Как увеличится прожиточный минимум в украине с 1 декабря 2021

Госбюджет утвердил график, в котором обозначено, что прожиточный минимум с 1 декабря 2021 года составит 2393 грн на одного человека в месяц. Следовательно, увеличится этот показатель и для разных демографических групп:

дети до 6 лет - 2100 грн (было 2013 грн);

дети от 6 до 18 лет - 2618 грн (было 2510 грн);

трудоспособные лица - 2481 грн (было 2379 грн);

лица, утратившие трудоспособность - 1934 грн (было 1854 грн);

минимальное декретное пособие для безработных - 2749 грн (было 2635 грн).

По данным Минсоцполитики, "фактический" прожиточный минимум равен 5678 грн. То есть, гораздо выше, чем тот, что рассчитан государством.

Какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021

В начале месяца размер минимальной зарплаты возрастет - вместо 6000 грн украинцы будут получать 6500 грн. Повышение такого показателя не повлияет на:

налоговые социальные льготы;

предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ;

суточные;

ставки единого налога.

Зато повлияет на другие отчисления - минимальный размер ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя) теперь будет равен 1430 гривен.

Выплаты на ребенка и алименты

Данные отчисления также привязаны к прожиточному минимуму. Поэтому размер алиментов с 1 декабря 2021 года составит минимум 1 050 грн (на детей до 6 лет) и 1 309 грн (на детей от 6 до 18 лет). Согласно законодательству Украины, сумма алиментов зависит от дохода родителя и делится на гарантированную и рекомендованную. В 2021 году цифры будут следующими: 2100 и 2618 грн.

Читайте такжеШтамм "Омикрон": в Минздраве рассказали о фиксации случаев в УкраинеТе граждане, которые являются опекунами или попечителями детей до 6 лет могут рассчитывать на пособие в размере 5 250 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 6 545 грн, то есть 2,5 прожиточных минимума.

Детям, имеющим инвалидность, государство гарантирует выплаты, равные 3,5 прожиточным минимумам. Таким образом, опекун будет получать в декабре 2021 года 7 350 грн, если ребенок младше 6 лет, и 9 163 грн, если ему от 6 до 18 лет.

"Пакет малыша", без изменений, можно получить в натуральной или денежной форме. Денежный эквивалент "пакета малыша" составляет не менее 3 прожиточных минимума для ребенка до 6 лет. С 1 декабря 2021 года эта сумма будет равна 6 300 грн.

Какую надбавку получат пенсионеры в 2021 году

Рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Таким образом, вместо 1 854 грн пожилые граждане нашей страны, избавленные от необходимости работать, будут получать 1 934 грн. К этой сумме относятся и привязаны всевозможные надбавки.

К примеру, пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на минимальные выплаты в размере 2600 грн. Для участников боевых действий пенсия составит 4061 грн. Максимальный размер пенсии тоже увеличится на 800 грн и будет равен 19 340 грн.

Пособия по безработице

Гражданам Украины, которые потеряли работу, государство обещает максимальный размер выплат, который составит 9924 грн вместо 9516 грн (четыре прожиточных минимума). Минимальный размер пособия по безработице не изменится - не более 650 грн при наличии 6 месяцев трудового стажа и 1800 грн, если трудовой стаж больше полугода.

Тысяча за вакцинацию - подробно о нововведении

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря 2021 года все граждане, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить 1000 грн. Деньги эти будут виртуальными и отображаться в приложении "Дія". Потратить их можно следующим образом:

на путешествия в пределах страны (авиа- или ж\д транспортом);

при посещении тренажерных залов, фитнес-клубов или бассейнов;

для покупки билета на развлекательное мероприятие (театр, кино, цирк и тд).

Люди, которые не пользуются приложением, могут рассчитывать на альтернативный вариант использования средств, но уже в 2022 году.

Электронная прописка 2021 - нюансы и возможности

Власти обещают, что с 1 декабря в действие вступит закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине", если президент его подпишет.

В соответствии с ним, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис "Дія". С помощью этой же технологии получится задекларировать смену места жительства, что упростит процедуру взаимодействия с военкоматом для мужчин. По такому же принципу будет работать пенсионная и медицинская системы.

"Бумажный" вариант паспорта уже не будет предполагать наличие штампа о месте регистрации - все данные теперь будут храниться только в электронном виде. Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины: Виннице, Киеве, Кривом Роге, Луцке, Мариуполе, Ровно и Харькове.

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Автор: Кристина Кащавцева