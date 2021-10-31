С 1 ноября 2021 года жизнь украинцев изменится во многих аспектах.

Уже в ноябре некоторых украинцев ждут серьезные изменения. Значительно изменятся правила дорожного движения, а столица войдет в красную зону коронавирусных ограничений.

Красная зона в Киеве

С 1 ноября 2021 года Киев переходит в красную зону из-за стремительного распространения коронавируса. Киевские учебные заведения перейдут на "дистанционку", а массовые мероприятия будут запрещены. Самыми жесткими будут ограничения для граждан, которые не имеют вакцины или отрицательного теста на COVID-19. Таким людям нельзя будет посещать ТРЦ и пользоваться общественным транспортом.

Новые дорожные знаки

1 ноября в Украине вводятся новые дорожные знаки и разметка. Знаки будут обозначать начало и конец населенного пункта, островок безопасности, платную дорогу, пешеходную дорогу, места для разрешенной стоянки и другие объекты.

Измененные правила дорожного движения

Помимо проектирования новых дорожных знаков в Украине также обновят правила дорожного движения. Самое серьезное изменение коснется разрешенной скорости за пределами дорожного пункта. Разрешенная скорость будет зависеть от разметки на дороге.

Также новые ПДД будут касаться велосипедистов. С 1 ноября вводятся новые определения для велосипедной полосы, а также будут подробно описаны правила передвижения велосипедистов.

Новые услуги в "Дія"

В ноябре на портале "Дія" пользователям станут доступны новые функции: получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц. Теперь получить такие услуги можно будет онлайн за несколько минут.

Новые правила растаможивания автомобилей

10 ноября прекратит действовать упрощенное растаможивание автомобилей на еврономерах. Автомобилисты, которые не успеют растаможить авто вовремя, получат значительные штрафы.

Автор: Екатерина Пулатова