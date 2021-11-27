Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ.

В настоящее время отстранены от работы 2,8 тыс. педагогических работников учреждений общего среднего образования из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСО", - отметил он.

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Больше всего таких в Ривненской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно.

По словам министра, из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школы (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

Сейчас вакцинальная кампания от COVID-19 среди педагогов продолжается.

"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", – констатировал Шкарлет.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования: Луганская область – 94,3%; Сумская – 93,9%; Донецкая – 93,8%; Черкасская – 93,7%; Харьковская – 93,5%.

В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%), говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лидия Селезнева