Регистрация на бета-тестирование уже начата.

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места жительства на портале "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Запускаем бета-тест декларирования места жительства онлайн 1 декабря на портале "Дия". Это одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг", - написал он.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке: https://team2.diia.gov.ua/. Как отмечается на сайте, пока услуга недоступна для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева, Херсона.

Для участия в тестировании нужны:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья,

КЭП заявителя и собственников / совладельцев жилья.

Право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости (с 2013 года).

Проверить это и информацию о совладельцах можно по ссылке: https://bit.ly/3p3xMGh. Заявитель должен быть старше 14 лет.

По словам Федорова, услугу можно будет получить за 1 рабочий день.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Верховная Рада приняла закон о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине (№5463). Законом разрешается уведомлять орган регистрации о месте жительства в электронной форме.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной с помощью портала "Дия" и для тех украинцев, которые имеют паспорта в форме книжки.

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Автор: Светлана Закелова