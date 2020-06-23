Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, экологи молчат – СМИ

Древесину из Чернобыльской зоны развозят по всей стране.

Чернобыльский лес вырубается в промышленных масштабах, а проверки радиоактивной загрязненности древесины вызывают сомнения.

Путям попадания опасного дерева в дома украинцев посвящено расследование журналистов программы "Гроші" на 1+1, пишет "Обозреватель".

По данным журналистов проекта, сейчас зараженный лес из Чернобыльской зоны развозят по всей стране. Вывозится древесина через центральный пропускной пункт. Официально – дерево безопасно для здоровья человека, что якобы подтверждается результатами радиационной проверки. В то же время у экспертов достоверность этой проверки вызывает большие сомнения.

"Если вы остановите машину у зоны отчуждения в Дитятках, попросите документы - подайте, пожалуйста, ваше разрешение, то вы увидите, что там измеряется только цезий в древесине, а стронций не измеряется. Потому что стронций будет по всей зоне отчуждения превышать нормативы, установленные Минздравом. На это закрывают глаза", - рассказывает Сергей Зибцев, руководитель регионального Восточноевропейского Центра мониторинга пожаров.

Журналисты пообщались с владельцем пилорамы, расположенной в поселке Иванков, в 30 км от зоны отчуждения. Он рассказал: чернобыльский лес покупают на десятках деревообрабатывающих предприятий в окружающих селах. А уже оттуда радиоактивная древесина едет по всей стране. Масштабы – впечатляют.

"В зоне отчуждения легально работает государственное предприятие "Северная пуща". Но есть подозрение и доказательства, как рассказывает эксперт, что под видом противопожарных рубок лес вырезают в колоссальных масштабах", - утверждает автор сюжета.

"Рубки проводятся там сплошные. Активно, много рубят. Это противопожарные разрывы. Последний - 72 тысячи метров кубических", - подтверждает слова корреспондента Сергей Зибцев.

Кроме официального КПП, лес с чернобыльских лесов можно провезти и через "дыры" в периметре радиоактивно загрязненной зоны, который насчитывает сотни километров. В каких объемах, куда и насколько загрязненный лес "вытекает" из-за этих "дыр", в Украине сказать не может никто: несмотря на то, что о существовании "дыр" знают и в парламенте, и в исполнительной власти, положить конец вывозу опасной для здоровья людей древесины государство до сих пор не смогло.

По данным авторов сюжета, особенно опасна эта ситуация тем, что украинцы, сами того не подозревая, вместе с чернобыльской древесиной получают большие дозы радиоактивных цезия и стронция. А это существенно влияет на здоровье человека. Цезий прежде всего поражает мышцы и печень, а стронций накапливается в костях.

Ранее сообщалось, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Без внимания многочисленных эко-активистов также прошли масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Журналисты 24 канала поинтересовались, с чем связана такая избирательность – и выяснили, что значительная часть эко-активистов в Украине работает "по вызову": они просто отрабатывают заказ в интересах отдельных политических сил, которые стремятся к пиару, или бизнес-структур, которые с помощью эко-тематики пытаются уничтожить своих конкурентов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram