Колесник убежден, что ему земля нужнее, чем украинским военным.

На сессии Подольского городского совета (Одесская область) возник скандал, спровоцированный заявлением одного из депутатов о раздаче земельных участков участникам АТО.

Соответствующее видео опубликовал 7 канал.

В частности, Владимир Колесник, представляющий партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", прямо во время заседания возмутился тем, что землю продолжат давать бойцам, а не ему.

"Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали [землю]. Достаточно! Потом следующий список, опять", - эмоционально заявил Колесник.

Такое заявление депутата возмутило присутствующих в зале.

По данным СМИ, речь идет о двух гектарах земли.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Кропивницкого вручили жене погибшего военного не пригодный для проживания дом. Муж Татьяны Запорожченко служил с 2014 года пограничником в АТО. Получив на передовой серьезные травмы, военный вернулся домой и сделал несколько операций на позвоночнике. В 2017-м мужчина погиб, спасая в водоеме девочку.

Автор: Виолетта Орлова