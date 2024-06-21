Полицейские и работники ГСЧС будут иметь бронирование 90% работников.

Правительство готовит обновление к постановлению о бронировании военнообязанных во время мобилизации. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По ее словам, тема очень чувствительная, поэтому нужен разговор с обществом, с военными по этому вопросу.

Она напомнила, что недавно были внесены изменения в постановление правительства, которыми разрешено бронировать работников энергетики, работников военно-промышленного комплекса до 100%.

Свириденко рассказала, что есть общий единый подход к бронированию во время мобилизации работников всех государственных органов - он предусматривает до 50% от военнообязанных на предприятии, но с согласия министерства обороны процент забронированных может быть увеличен, если соответствующий министр обращается за таким согласованием.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, как и полицейские, на 90% будут иметь бронирование.

"Было официальное обращение министра внутренних дел к министру обороны 13 июня этого года. 14 числа министр отсутствовал и и.о. министра обороны господин Гаврилюк подписал письмо о согласовании министерством обороны позиций о 90% бронирования работников ГСЧС. Для того, чтобы не было потом никаких вопросов, то после возвращения господина Умерова из командировки, он 20 числа, то есть вчера продублировал это письмо о согласовании", - подчеркнул Клименко.

Бронирование военнообязанных в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона об экономическом бронировании от мобилизации (регистрационный номер 11331), который предусматривает, что физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

Народный депутат от Слуги народа, председатель комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование. Это будет дополнительным инструментом, параллельным к существующему процессу бронирования.

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