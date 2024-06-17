В Раде заявили о большом запросе на экономическое бронирование / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Бизнес имеет большой запрос на экономичное бронирование.. Это будет дополнительным инструментом, параллельным к существующему процессу бронирования. Об этом в интервью Radio NV заявил народный депутат от Слуги народа, председатель комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Я вам скажу, что мы бы, наверное, и не взялись за это, если бы не услышали очень большой запрос именно от рынка, от реального сектора, от предпринимателей, организаций, от ассоциаций бизнеса. Потому что 76-е постановление Кабмина, по которому бронируется сейчас подавляющее количество предприятий, конечно, работает, но эффективность, то, каким образом осуществляется это бронирование, мягко говоря, оставляет желать лучшего", отметил нардеп.

По его словам, частные предприятия оборонно-промышленной сферы имеют право бронироваться по 76-му постановлению, по существующей модели, но у них у всех проблема номер один это бронирование. Потому что кому-то не продлевают, у кого-то не принимают документы, кому-то просто не отвечают, а это создает люфт времени для того, чтобы у них по одному выдергивали специалистов. Например, мобилизация одного инженера, технолога или другого специалиста приводит к тому, что парализуется процесс выпуска их продукции от трех до пяти месяцев.

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"И мы здесь должны по-честному просто спросить самих себя и тех, кто принимает это решение: что важнее, например, для обороны? Чтобы был дополнительно мобилизован один технический специалист? Или чтобы три-пять месяцев предприятие не поставляло Вооруженным силам дроны и другую продукцию? Более того, это же никто не учитывает как форс-мажор. Соответственно, предприятия не могут вовремя выполнить заказ. У них начинаются еще штрафные санкции, они залезают в долги. То есть там целая плеяда последствий", подчеркнул парламентрий.

Он добавил, что такие истории подтолкнули депутатов на разработку этого дополнительного инструмента, который будет параллельным к существующему процессу бронирования.

"Мы не говорим о том, что мы сейчас хотим принять экономическое бронирование и отменить уже существующий порядок бронирования так называемый стратегический. Когда стратегические предприятия имеют право бронироваться бесплатно. Нет, это остается... Потому что даже те 20 тысяч гривень в месяц дополнительного военного сбора за одного забронированного человека, которые мы предлагаем, это далеко не маленькие деньги. И далеко не все компании могут себе их позволить", – заявил Наталуха.

По его словам, это даст возможность дать предприятиям дополнительную альтернативную возможность забронировать действительно профессиональных кадров, от кого зависит их бизнес-модель. Как правило, на каждом предприятии это не 50 человек, а максимум 10.

Бронирование от мобилизации

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Законопроект среди прочего предусматривает, что физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривень.

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