Это даст предприятиям дополнительную альтернативную возможность забронировать профессиональных кадров.

Бизнес имеет большой запрос на экономичное бронирование.. Это будет дополнительным инструментом, параллельным к существующему процессу бронирования. Об этом в интервью Radio NV заявил народный депутат от Слуги народа, председатель комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Я вам скажу, что мы бы, наверное, и не взялись за это, если бы не услышали очень большой запрос именно от рынка, от реального сектора, от предпринимателей, организаций, от ассоциаций бизнеса. Потому что 76-е постановление Кабмина, по которому бронируется сейчас подавляющее количество предприятий, конечно, работает, но эффективность, то, каким образом осуществляется это бронирование, мягко говоря, оставляет желать лучшего", – отметил нардеп.

По его словам, частные предприятия оборонно-промышленной сферы имеют право бронироваться по 76-му постановлению, по существующей модели, но у них у всех проблема номер один – это бронирование. Потому что кому-то не продлевают, у кого-то не принимают документы, кому-то просто не отвечают, а это создает люфт времени для того, чтобы у них по одному выдергивали специалистов. Например, мобилизация одного инженера, технолога или другого специалиста приводит к тому, что парализуется процесс выпуска их продукции от трех до пяти месяцев.

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"И мы здесь должны по-честному просто спросить самих себя и тех, кто принимает это решение: что важнее, например, для обороны? Чтобы был дополнительно мобилизован один технический специалист? Или чтобы три-пять месяцев предприятие не поставляло Вооруженным силам дроны и другую продукцию? Более того, это же никто не учитывает как форс-мажор. Соответственно, предприятия не могут вовремя выполнить заказ. У них начинаются еще штрафные санкции, они залезают в долги. То есть там целая плеяда последствий", – подчеркнул парламентрий.

Он добавил, что такие истории подтолкнули депутатов на разработку этого дополнительного инструмента, который будет параллельным к существующему процессу бронирования.

"Мы не говорим о том, что мы сейчас хотим принять экономическое бронирование и отменить уже существующий порядок бронирования – так называемый стратегический. Когда стратегические предприятия имеют право бронироваться бесплатно. Нет, это остается... Потому что даже те 20 тысяч гривень в месяц дополнительного военного сбора за одного забронированного человека, которые мы предлагаем, – это далеко не маленькие деньги. И далеко не все компании могут себе их позволить", – заявил Наталуха.

По его словам, это даст возможность дать предприятиям дополнительную альтернативную возможность забронировать действительно профессиональных кадров, от кого зависит их бизнес-модель. Как правило, на каждом предприятии это не 50 человек, а максимум – 10.

Бронирование от мобилизации

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Законопроект среди прочего предусматривает, что физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривень.

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