В некоторых случаях наличие грыж может стать причиной для получения статуса непригодного к службе, поделилась эксперт.

Мобилизация военнообязанных с некоторыми тяжелыми заболеваниями позвоночника невозможна.

Признать непригодными к службе могут человека, в частности, со сколиозом IV степени или же с дискэктомией (удаление грыжи из позвоночника) на нескольких уровнях, рассказала УНИАН адвокат по мобилизационному и военному праву ЮК PROCTOR Татьяна Бухольская.

Кроме того, по словам эксперта, в некоторых случаях наличие грыж может стать причиной для получения статуса непригодного к военной службе.

Видео дня

Какие есть болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют?

Освобождение от мобилизации из-за проблем с позвоночником предусмотрено только в двух статьях расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве военной службы, указанных в приказе Минобороны №402 - 64 и 76. В 64 статье указаны болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия, которые являются, в том числе основанием для освобождения от мобилизации, а в 76-й прописаны травмы позвоночника. Если лицо имело какие-то серьезные травмы позвоночника или перенесло операции (прошло 4 месяца и более после операции), тогда возможность его освобождения от мобилизации будет рассматриваться именно по 76 статье.

В моей практике я сталкивалась с тем, что лица обращались с вопросом об освобождении от мобилизации на основании того, что имели деформирующий спондилез.

Добиться признания лица с деформирующим спондилезом непригодным к службе возможно, но при этом у лица обязательно еще должен быть межпозвонковый остеохондроз, и эти заболевания должны сопровождаться болевым синдромом и функциональной нестабильностью 2 или 3 стадии. То есть, только при наличии одного диагноза - деформирующий спондилез или остеохондроз, лицо не будет признано непригодным к военной службе, а может быть признано, к примеру, пригодным. Важным фактором для установления верной степени пригодности к военной службе является наличие медицинских заключений со стационарного лечения.

Кроме того, непригодным к службе могут признать человека со сколиозом IV степени или дискектомией на двух или более уровнях.

В том случае, если человек имеет грыжи, он также может претендовать на статус непригодного к военной службе. Причиной для признания непригодности в основном является наличие внешних грыж больших размеров, и при этом эти грыжи нарушают какие-то функции внутренних органов. Человек должен принести на ВВК медицинские заключения, в которых указаны размеры грыжи и, например, написано, что эти грыжи негативно влияют на работу дыхательной системы и каким образом это происходит.

Еще непригодным к военной службе могут признать человека с множественными или вентральными грыжами, которые не вправляются.

Как получить отсрочку по болезни?

Отсрочку по состоянию здоровья военнообязанный может получить только после прохождения ВВК. Военнообязанного могут признать временно непригодным и предоставить ему отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, если он недавно перенес операцию, или эта операция скоро должна состояться, например, через неделю. В основном отсрочку предоставляют именно после перенесенных операций. Но не стоит путать, что такая операция должна быть проведена недавно, а не 4-5 месяцев назад.

Ситуация: человек лечил грыжи, а потом сделал операцию и через неделю пришел на прохождение ВВК с медицинскими заключениями. В таком случае его признают временно непригодным, в большинстве случаев - на два месяца. Через два месяца военнообязанному нужно будет снова пройти ВВК.

Если состояние человека не улучшилось, и он сможет предоставить медицинские заключения, которые это подтверждают, то тогда ему могут дать отсрочку от службы еще на два месяца.

На сколько дается отсрочка по состоянию здоровья?

В моей практике было такое, что военнообязанного максимум три раза подряд признавали временно непригодным и предоставляли отсрочку по состоянию здоровья. А на четвертый раз после очередного прохождения ВВК лицу конкретно пишут - непригоден, пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, медицинских подразделениях, высших военных учебных заведениях, учебных центрах/учреждениях, подразделениях логистики, связи или оперативного обеспечения, охраны или же пригоден.

справка Татьяна Бухольская Адвокат, специалист по мобилизационному и военному праву Татьяна Бухольская - адвокат юридической компании «Проктор». Специализируется на мобилизационном и военном праве, решении административных споров. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, изучала международную экономику в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Обожает анализировать законодательство с практической точки зрения. Находит индивидуальный подход к каждому запросу, сосредотачиваясь на достижении конкретного результата для клиента.

Вас также могут заинтересовать новости: