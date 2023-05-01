Сейчас в области прорабатывают три альтернативные локации для отдыха.

В Николаевской области в этом году отдых на черноморском побережье, а также в лесах, находящихся на линии соприкосновения, будет запрещен из-за угрозы заминирования.

Об этом рассказал на брифинге глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Леса, которые были на линии соприкосновения в активных боевых действиях, будут запрещены для отдыха из-за высокой опасности. ... Черное море военные не дадут, и я соглашаюсь с ними полностью, использовать из-за угрозы, из-за заминирования", - сказал он.

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В то же время, по его словам, территории Николаевской области, которые не были под оккупацией и не подверглись обстрелам, будут разрешены для отдыха.

"Внутренние водоемы, определенные участки будут доступны для того, чтобы люди отдыхали", - подчеркнул Ким.

По словам Кима, сейчас прорабатываются три локации, которые будут использоваться для реабилитации, в том числе психологической.

Он отметил, что в Николаевской области ждут жителей не только своей области, но и соседних областей для отдыха.

Пляжный сезон в Украине

В Украине в связи с минной опасностью доступ к морским пляжам запрещен.

Альтернативой остаются внутренние водоемы. Так, например, в этом сезоне в Киеве будут открыты все 14 муниципальных пляжей.

В оккупированному Крыму россиянам, скорее всего, тоже будет не до пляжного сезона - в ОК "Юг" предупреждают, что там в этом году будет "сезон бавовны, а не курорта".

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