Ожидается, что на полуострове будет "сезон бавовны, а не курорт".

Гражданам Российской Федерации, привыкшим жить и отдыхать во временно оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что россияне "там уже наигрались".

"Думаю что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - подчеркнула она.

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По словам Гуменюк, на оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном бавовны, а не просто курорта".

"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", - подытожила пресс-секретарь.

Деоккупация Крыма

Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Сейчас же захватчики в Крыму активно готовятся к контрнаступлению украинских военных.

Из-за войны россияне больше не хотят отдыхать на оккупированной территории Украины. Самые популярные отели Крыма предлагают огромные скидки и оплату за проживание частями.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что освободить временно оккупированный Крым в военной части значительно легче, чем пройти линию разграничения образца 24 февраля прошлого года. Для деоккупации полуострова нужны дальнобойные ракеты и хорошая авиация.

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