Городские власти проведут инспекцию, чтобы проверить готовность пляжей.

В Киеве в этом году планируют открыть все 14 муниципальных пляжей, в том числе в Гидропарке.

"Мы планируем, что все 14 муниципальных пляжей Киева будут в этом году работать. Мы будем надеяться, что в этом году ничто не помешает запустить эти пляжи, в том числе в Гипропарке", - сообщил спикер КП "Плесо" Евгений Кобан в эфире ТРК "Киев".

Кобан подчеркнул, что в Гидропарке, который в прошлом году был закрыт для отдыхающих, в этом году планируют открыть все пляжи - это Венеция, пляж Молодежный, Предместная Слободка, Детский и Золотой.

Видео дня

"После инспекции мы сможем сообщить, какие пляжи готовы к принятию отдыхающих", - отметил он.

По его словам, предприятие начало подготовку зон отдыха у воды к летнему сезону еще в марте, в то же время подчеркнул, что главным остается вопрос безопасности отдыхающих.

Пляжный сезон 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Киеве открыли станцию метро "Гидропарк", станция "Днепр" и в дальнейшем закрыта. Поезда метро не останавливались на обеих станциях с начала широкомасштабного вторжения в рамках мер безопасности.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что все морские пляжи Украины в этом году будут закрыты из-за интенсивного заминирования.

Вас также могут заинтересовать новости: