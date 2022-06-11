В Украине в условиях военного положения под мобилизацию могут подпадать даже обладатели так называемых "белых билетов".
Тонкости этого процесса раскрыл адвокат Дмитрий Циплицкий, передает "Телеграф". По его словам, военные билеты в Украине бывают нескольких категорий, определяющих степень пригодности военнообязанного к воинской службе.
"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", - говорит эксперт.
Категория "В" (ограниченная пригодность)
В мирное время обладатели таких военных билетов призову не подлежат. В военное время все определяет медкомиссия: врачи решают, можно ли призывать человека.
В эту категорию попадают люди с:
- кишечными инфекционными болезнями;
- вирусными болезнями кожи, слизистой или нервной системы, а также с другими болезнями.
Категория "Г" (временная непригодность)
В данном случае призывники освобождаются от мобилизации на срок от полугода до года по причине состояния здоровья. Такую категорию получают военнообязанные после перенесенных:
- острых хронических заболеваний:
- травм:
- операций.
После окончания отсрочки призывнику предстоит еще одна медкомиссия, которая изучит степень его пригодности или непригодности.
Категория "Д" (полная непригодность)
Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации. Речь идет о призывниках с тяжелыми болезнями:
- ВИЧ;
- сифилис;
- тяжелая форма сахарного диабета;
- шизофрения;
- умственная недостаточность;
- эпилепсия;
- отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.
По словам адвоката, справка от частных клиник не является поводом освободить от службы. Тяжесть заболевания вправе определять исключительно врачи в военкомате. Он рассказал, что каждый призывник должен пройти полноценный медицинский осмотр следующими специалистами:
- хирург;
- терапевт;
- дерматолог;
- стоматолог;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- при наличии медицинских показаний - дополнительно врачи других специальностей.
Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.
Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.