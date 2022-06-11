Военные билеты бывают нескольких категорий - в зависимости от состояния здоровья.

В Украине в условиях военного положения под мобилизацию могут подпадать даже обладатели так называемых "белых билетов".

Тонкости этого процесса раскрыл адвокат Дмитрий Циплицкий, передает "Телеграф". По его словам, военные билеты в Украине бывают нескольких категорий, определяющих степень пригодности военнообязанного к воинской службе.

"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", - говорит эксперт.

Категория "В" (ограниченная пригодность)

В мирное время обладатели таких военных билетов призову не подлежат. В военное время все определяет медкомиссия: врачи решают, можно ли призывать человека.

В эту категорию попадают люди с:

кишечными инфекционными болезнями;

вирусными болезнями кожи, слизистой или нервной системы, а также с другими болезнями.

Категория "Г" (временная непригодность)

В данном случае призывники освобождаются от мобилизации на срок от полугода до года по причине состояния здоровья. Такую категорию получают военнообязанные после перенесенных:

острых хронических заболеваний:

травм:

операций.

После окончания отсрочки призывнику предстоит еще одна медкомиссия, которая изучит степень его пригодности или непригодности.

Категория "Д" (полная непригодность)

Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации. Речь идет о призывниках с тяжелыми болезнями:

ВИЧ;

сифилис;

тяжелая форма сахарного диабета;

шизофрения;

умственная недостаточность;

эпилепсия;

отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.

По словам адвоката, справка от частных клиник не является поводом освободить от службы. Тяжесть заболевания вправе определять исключительно врачи в военкомате. Он рассказал, что каждый призывник должен пройти полноценный медицинский осмотр следующими специалистами:

хирург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

при наличии медицинских показаний - дополнительно врачи других специальностей.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.