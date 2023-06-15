Силовики Лукашенко запустили трансляцию методички Кремля на общей с Украиной границе.

Беларуские пограничники, подконтрольные режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, пробили очередное дно, воскресив нарратив роспропаганды о якобы "наркозависимости" президента Владимира Зеленского и "голоде" в Украине.

В сети появилось видео с границы, на котором беларусы транслируют через колонки бред о том, что украинцам "не хватает хлеба", пока зерно продают Европе. Прогнозируемо, доказательств у беларусов не нашлось, поэтому они намекнули на то, что украинский президент - "наркоман".

"Если наше утверждение не правильное, то почему тогда именно в офис президента Украины мука высшего сорта поставляется не с полей Украины, а с плантаций в Колумбии. Какие вам после этого нужны доказательства? Какие еще Аргументы и факты?"- заявил женский голос на украинском языке.

"Война" между пограничниками

Уже который месяц подряд между украинскими и беларускими пограничниками происходит настоящая "психологическая" война. Пограничники РБ жаловались на психологическое давление с нашей стороны, а украинцы вывешивали беларуский бело-красно-белый флаг и "мучили" беларусов государственным гимном, показывали угрожающие и непристойные жесты, а также якобы украли один из знаков, который был установлен на общей границе.

Кроме этого, на государственном беларуском телеканале вышел сюжет о том, что украинские пограничники повесили в лесу манекен в российской военной форме и назвали его Валера.

А 25 апреля для беларусов звучал сигнал воздушной тревоги.

Вас также могут заинтересовать новости: