Также пограничники надеются, что белорусы хорошо поняли наш ответ.

Видеообращение белорусских пограничников к защитникам Украины относительно идентичности украинского и беларуского борщей было нелепым и никоим образом не повлияет на моральное состояние украинских пограничников. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Это обращение, которое они сделали, оно нелепое и никаким образом не повлияет на состояние наших ребят. Мы хорошо помним, как наоборот беларуские пограничники опасаются то манекена, то каких-то жестов наших защитников", - сказал он.

Также спикер прокомментировал украинский ответ на белорусское "ИПСО". В нем наши пограничники отметили, что беларуский борщ все больше похож на российские щи.

Видео дня

"Надеюсь, что они нас услышали. Этот ответ мы сделали им на беларуском языке. Не знаю, все ли они понимают беларуский язык, но мы им посоветовали, чтобы учили и отказались от языка оккупантов", - сказал он.

Ситуация на границе с Беларусью

Между украинскими и беларускими пограничниками происходит настоящая "психологическая" война.

Пограничники Республики Беларусь неоднократно жаловались на психологическое давление с нашей стороны. Так, отечественные пограничники вывешивали беларуский бело-красно-белый флаг и "мучили" беларусов государственным гимном, показывали угрожающие и непристойные жесты, а также якобы украли один из знаков, который был установлен на общей границе.

Кроме этого, на государственном беларуском телеканале вышел сюжет о том, что украинские пограничники повесили в лесу манекен в российской военной форме и назвали его Валера.

А 25 апреля для беларусов звучал сигнал воздушной тревоги.

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