ЮНИСЕФ просит правительство вернуть "пакеты малыша" вместо денежных выплат

В ЮНИСЕФ заявили, что 79% опрошенных родителей ощутили позитивное влияние программы «Пакет малыша» на семейный бюджет, и 49% из них смогли значительно сэкономить на покупке нужных товаров.

Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.

29 июля Кабинет министров принял решение, что с 1 сентября родителям новорожденных вместо «пакетов малыша» будут выплачивать целевую денежную компенсационную выплату — 5 тысяч гривень.

В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что большинство украинских родителей (8 из 10) выступают за натуральную помощь — об этом свидетельствуют их отзывы, которые собирали в течение двух лет. К тому же, по данным ЮНИСЕФ, «пакеты малыша» универсальны для всех родителей, вне зависимости от их экономического статуса.

«Пакет малыша» объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства", — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В ЮНИСЕФ заявили, что 79% опрошенных родителей ощутили позитивное влияние программы «Пакет малыша» на семейный бюджет, и 49% из них смогли значительно сэкономить на покупке нужных товаров.

Одноразовую помощь для новорожденных — «пакет малыша» с самыми необходимыми вещами — начали выдавать в Украине с 1 сентября 2018 года. В него вошли вещи, которые могут понадобиться ребенку в первые месяцы жизни — шапочки, пеленки, подгузники, игрушки, одеяла, ползунки и так далее — всего 25.

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