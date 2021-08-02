Организаторам угрожают запретить проведение фестиваля в Тернополе, если подобные инциденты будут повторяться.

Мэр Тернополя Сергей Надал требует от организаторов музыкального фестиваля "Файне місто", который проходил с 28 июля по 1 августа, извиниться за антихристианское действо на сцене.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице городского головы в Facebook.

Поводом для столь категорического заявления стало вчерашнее выступление польской группы "Batushka" на Dark Stage фестиваля. Участники группы были в одежде, напоминающей одеяние священника, на сцену принесли гроб и свечи. Выступление группы происходило на фоне икон с имитацией обрядового действа. Впоследствии в Сети обнародовали фото с участником группы, который запихнул икону в шорты. Выступление вызвало немалый резонанс в соцсетях музыкантов начали обвинять в богохульстве.

Надал заверил, что будет инициировать встречу организаторов фестиваля и правоохранителей через данное выступление.

Читайте такжеУкраинцы скандировали "Путин – х*йло" во время выступления российской группы в Тернополі (видео)"Недопустимо, чтобы доброе имя Файного міста очерняли языческими мессами. Я категорически против любых антихристианских действий в Тернополе. И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль "Файне місто" без антихристианских групп и символов, без участия групп из России, или не проводить его вообще. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед тернополянами за антихристианские действия. Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим осквернять, поносить, насмехаться над нашей религией", – написал мэр.

С официальной страницы фестиваля "Файне місто" заметку о выступлении группы "Batushka" уже удалили, больше никаких официальных комментариев от организаторов по данному поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, это не первый скандал, который сопровождал музыкальный фестиваль "Файне місто" в этом году. Накануне этого музыкального события националистические организации выступили против участия на фестивале групп из России, один из которых выступал в оккупированном Крыму.

Реагируя на данные обращения, Он пояснил, что город не является организатором фестиваля и не влияет на состав участников, при этом обратился к Службе безопасности Украины с призывом проверить допустимость въезда в Украину озвученных групп. В СБУ причин для запрета въезда российским музыкантам, которые должны были выступать на фестивале, не обнаружили.

Однако несмотря на обращение к СБУ и риторику руководства города о недопустимости выступления российских групп на фестивале, 21 июля исполком городского совета согласовал общественной организации "Фестиваль "Файне місто" перевозки пассажиров от железнодорожного вокзала до места проведения фестиваля (Тернопольского ипподрома) и организацию праздничной торговли во время проведения мероприятия.

Автор: Григорий Бондарь