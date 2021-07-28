Проверка проводилась в отношении четырех российских групп – Louna, "Порнофильмы", Wildways, а также Anacondaz.

СБУ не нашла оснований для запрета на въезд российским группам в Украину, которые должны выступить на музыкальном фестивале "Файне місто" в Тернополе.

Это решено после проведенной Службой безопасности Украины проверки всех российских граждан, которые приедут на фестиваль, пишет Zaxid.net.

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто" завершилась вчера, 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет", - заявили в СБУ.

Проверка проводилась в отношении обслуживающего персонала и участников четырех российских групп – Louna, "Порнофильмы", Wildways, а также Anacondaz. Последние в 2017 году выступали в оккупированном Крыму, после чего СБУ запретила музыкантам въезд в Украину на три года. В 2020 году срок запрета истек.

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Напомним, поводом для проверки стало обращение мэрии Тернополя, в котором чиновники просили осуществить надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине.

Фестиваль Файне місто: что известно

Музыкальный фестиваль проводится в Тернополе под открытым небом ежегодно с 2013 года. Исключением стал 2020 год, когда фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Название происходит от названия песни Братьев Гадюкиных "Файне місто Тернопіль".

В этом году фестиваль будет проходить с 28 июля по 1 августа на Тернопольском ипподроме.

Автор: Александр Топчий