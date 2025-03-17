Таким образом в период действия военного положения подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обороны и отпора агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины за границу во время военного положения. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что принятый парламентом Украины 15 января 2025 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения", подписан президентом Украины сегодня, 17 марта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ встал вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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За него 15 января проголосовали 317 нардепов.

Законом предусмотрено, что в период действия военного положения подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно статье 51 устава ООН.

Решение о направлении подразделений ВСУ будет принимать президент Украины с одновременным представлением в Верховную Раду соответствующего законопроекта об одобрении такого решения.

Военное положение в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до 9 мая продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Эти законы Верховная Рада Украины приняла 15 января 2025 года.

Это уже 14-е голосование за введение и продление режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

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