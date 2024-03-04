Американский политик Стивер Мур переехал в Киев сразу после начала полномасштабной войны, чтобы помогать украинцам бороться с оккупантами.

Ветеран-республиканец Стивен Мур переехал в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ против Украины. Ранее он работал в Конгрессе США, находясь в Республиканской партии. По его словам, он верит в то, что Украина выиграет эту войну. Об этом пишет Business Insider.

После того, как российский диктатор Владимир Путин объявил войну Украине, Мур через неделю основал организацию "Украинский проект свободы". С тех пор проект смог доставить на фронт помощи на сумму 1,2 миллиона долларов вместе с лекарствами, продуктами питания, генераторами, павербанками, беспилотниками и Starlink.

В то же время бывший республиканец разочарован тем, как поступает помощь Украине от США.

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"Большинство американцев не осознают, что оружие, которое мы посылаем, - это бывшее в употреблении оружие, которое мы имеем. Я видел "Хаммеры", которые поехали туда. Они не в лучшем состоянии", - рассказал Мур.

По его словам, для него потребность Украины в военной помощи стала символом после того, как он увидел украинского военного, который имел рюкзак My Little Pony для своей амуниции.

"Я пытаюсь преодолеть эту пропасть между американцами и украинцами и помочь американцам понять, что украинцы - такие же люди, как и они, и с такими же людьми, как они, происходят самые ужасные вещи в мире. Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то россияне прокатятся через Украину", - подчеркнул американский политик.

В свою очередь он признал, что главными проблемами для республиканских избирателей является граница и кризис с мигрантами, а Украина находится на последнем месте.

Учитывая такие приоритеты и последствия Ирака и Афганистана, Мур отметил:

"Понятно, что американцы не хотят ввязываться в очередную зарубежную авантюру, от которой они не видят никакой выгоды".

Однако, по его словам, война России в Украине, только дестабилизирует международную обстановку и может поставить под угрозу страны НАТО и Соединенные Штаты Америки.

Также после того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, в обществе появился нарратив, что "Украина не может победить". Однако, как отметил Стивен Мур, такие слова не соответствуют действительности.

"Я видел, что украинцы могут победить, если мы дадим им оружие", - заверил он.

Что известно о деятельности Стивена Мура в Украине

В материале подчеркивают, что Мур посещал линию фронта "десятки раз". В течение нескольких месяцев он вместе со своим украинским товарищем Анатолием "бегали по Украине, как Бэтмен и Робин, доставляя припасы и просто заполняя пробелы там, где мы могли".

Также в первые месяцы полномасштабной войны Мур был свидетелем жертв среди мирного населения в Ирпене и Буче.

"Место было просто переполнено. У врачей не было лекарств. У них не было места. У них не было оборудования. Но они пытались спасти жизни этих людей", - рассказывал он еще в 2022 году.

Кроме того, ветерана-республиканца вдохновляют именно энергия, предприимчивость и потенциал украинцев.

"В первый год войны украинский технологический сектор вырос на 21%, что свидетельствует о предприимчивости украинцев. В Украине делают музыку и строят стартапы в гаражах. Каждый третий человек, которого я встречаю, является предпринимателем в Украине. Так что это действительно захватывающее место - находиться в такой среде было просто потрясающе", - заверил Мур.

Отъезд Стивена Мура в Украину

Известно, что политик покинул Капитолий в 2014 году. Его деятельность была связана с работой во всем мире, среди которых и другие зоны конфликта. Также из-за работы он находился в Киеве с 2018 по 2019 годы, где "впервые почувствовал захватывающую энергию развивающегося города".

После того, как началось полномасштабное вторжение, он начал готовиться к переезду.

"Мое пребывание здесь, в Украине, с точки зрения личных финансов - это глупое решение, но я делаю правильную вещь", - отметил он.

Помощь США для Украины

Как писал УНИАН, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не будет выставлять на рассмотрение законопроект, в котором говорится о помощи Украине. По его словам, в нем нет положений о безопасности границ.

Позже Джонсон подчеркнул, что вопрос о предоставлении Украине финансовой помощи будут рассматривать после того, как будет принято финансирование правительства США.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", - сказал спикер.

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