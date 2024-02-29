Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что "лидеры восстали против него".

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не будет выставлять на рассмотрение законопроект, который включает помощь Украине, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ.

Об этом он заявил на встрече в Белом доме лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом, пишет The Hill. По словам спикера, на встрече были лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, а также лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис. Джонсон со своими идеями остался в одиночестве. В интервью Fox News он подтвердил сообщения СМИ о том, что "лидеры восстали против него".

Как отмечается, во время переговоров лидеры Конгресса были единственными, когда дело дошло до обращения с просьбой принять пакет иностранной помощи Сената на сумму $95 млрд, включая $60 млрд для Украины.

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Однако Джонсон дал понять, что не будет выставлять законопроект, потому что там нет положений, которые республиканцы требуют в течение многих месяцев.

Война в Украине - помощь США

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Сенат США поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, однако Палата представителей его все еще не приняла.

27 февраля президент Джо Байден встретился с представителями Конгресса, чтобы обсудить эту проблему. Кроме того, спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к Джонсону с призывом вынести на рассмотрение законопроект,

Эксперты отмечают, что в США существуют еще две процедуры, кроме официальной постановки вопроса на голосование спикером, которые могут помочь в разблокировании помощи для Украины. Сложность заключается в том, что их очень давно не использовали.

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