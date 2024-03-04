Он считает, что "риторическая бомба" в заявлении Макрона продемонстрировала его несерьезность и негативно повлияла на позицию Украины.

За несколько недель до заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард обратился к своим коллегам по НАТО с письмом, в котором предлагалось рассмотреть такой вариант.

Как пишет в своей колонке для Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, в письме рассматривалась возможность создания коалиции для отправки военных в Украину, в частности для укомплектования оборонных систем, обучения ВСУ, киберопераций и помощи в разминировании.

Даалдер отмечает, что ни один военный лидер не направил бы такое письмо без четкой поддержки высшего политического руководства своей страны. В то же время каждый из союзников четко дал понять, что "их ответ - решительное "нет".

Видео дня

"И все же, похоже, что Париж не прислушался - или, возможно, даже не озаботился - поскольку Макрон публично поднял этот вопрос, несмотря на четкий ответ своих союзников, который повторили лидеры, собравшиеся в Париже перед его пресс-конференцией", - пишет Даалдер, отмечая, что ответ на это публичное заявление опять же - был быстрым и вполне предсказуемым - лидеры НАТО публично осудили идею отправки европейских войск или войск Альянса в Украину.

Экс-посол США в НАТО отмечает, что Макрон "время от времени любит бросать риторические бомбы". Каждое из этих заявлений вызывало недоумение во властных коридорах Запада, однако чаще всего заявления президента Франции не воспринимались как нечто большее, чем громкие слова.

"Получение благосклонности, не заплатив цену, кажется, заложено в ДНК Макрона. И в этом смысле его последнее заявление является еще одним примером того, как французский президент пытается набрать геополитических баллов".

"Вопрос о том, как лучше всего помочь Украине, остается серьезным и важным. И чтобы на него ответить, Запад должен рассмотреть все варианты, включая те, которые ранее были исключены. Однако делать это надо тихо, за закрытыми дверями. Сброс риторических бомб свидетельствует о недостатке серьезности - и подрывает дело", - пишет Даалдер.

Макрон не исключил возможность отправки войск в Украину

После встречи европейских лидеров 26 февраля в Париже президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что они обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину, однако общего решения нет.

Это заявление сразу категорически опровергли в ряде стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Польша, Чехия, Австрия и Германия.

Между тем Макрон не стал отказываться от своего заявления. Он сказал журналистам, что каждое его слово на эту тему было взвешенным и продуманным.

Вас также могут заинтересовать новости: