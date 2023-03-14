В описании к зажигалке продавец назвал ее "прекрасным аксессуаром".

В сети появились товары с гравировкой изображения стреляного за слова "Слава Украине" военнослужащего Александра Мациевского, которому посмертно присвоили звание Героя Украины. В частности, в одном из магазинов предлагали такую зажигалку.

Пост с изображением "товара" выложили в Twitter. При чем в описании к зажигалке продавец назвал ее "прекрасным аксессуаром", от пользования которым можно "получить удовольствие".

Такое отношение к памяти расстрелянного украинского военного изрядно разозлило пользователей. Люди обвалили рейтинг страницы, где выложили зажигалку с изображением убитого Героя. В комментариях пользователи осудили такой поступок продавца.

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"Это же какими циничными уродами надо быть, чтобы создать зажигалку с портретом погибшего героя. Вас там ничего не давит? Здравый смысл может? Как можно танцевать на костях?" – пишет пользователь.

"Вам мало денег??? Еще на смерти Героя зарабатывать? Позор!" – говорится в следующем комментарии.

"Уроды, сегодня человека так жестко убили, принесли невыразимое горе в семью... А вы решили хайпануть на смерти и слезах. За такое вы не имеете права на существование. Позор и сплошной стыд!" – подчеркнул другой человек.

После реакции общества на странице магазина принесли извинения. Пост с зажигалкой удалили.

"Мы публично приносим извинения!!! Несколько дней назад мы разместили пост с фотографией зажигалки, изображение на которой возмутило людей. Это изделие не является массовым, только есть у одного человека. Мы не должны были браться за тот заказ! Должны были от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и приносим извинения!" – говорится в сообщении.

Александр Мациевский: что известно об убитом военном

Военнослужащий Александр Мациевский был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Он был призван на службу в марте 2022 года. С конца декабря военный считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные застрелили безоружного украинского защитника. Его последними словами была фраза "Слава Украине!".

Изначально была информация, что убитый воин был военным 30 ОМБР по имени Тимофей Шадура, однако позже ее опровергли. Факт того, что расстрелянным героем является именно Александр Мациевский, окончательно подтвердили в СБУ 12 марта.

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