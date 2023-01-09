Также он заявил, что абсолютно уверен, что вся американская помощь Украине используется по назначению.

Президент РФ Владимир Путин хочет захватить Украину и воссоздать СССР, поэтому прекращение сейчас поддержку Украины со стороны США было бы "катастрофическим".

Такое заявление по результатам визита в Киев сделал независимый сенатор Ангус Кинг в эфире CBS News. Он отметил, что сторонникам сокращения поддержки Украины посоветовал бы "почитать немного истории".

"Загуглить Судеты в 1938 году, Рейнланд в 1936 году, когда Гитлера можно было бы остановить. Когда его не остановили, мы получили 55 млн смертей во всем мире. Это момент, когда мы знаем, что Путин хочет захватить Украину. Он хочет отстроить Советский Союз. [...] И это место, где его можно остановить. Они, украинцы, воюют за нас, за наши ценности, и помощь, которую мы им оказываем, не является благотворительностью. Это личный интерес", - пояснил он.

В связи с этим Кинг отметил важность помощи Украине, в частности, системами Partiot для защиты неба и предотвращения ударов по энергоинфраструктуре, а БМП Bradley - для боевых действий на Донбассе, которые, как считает Кинг, "фактически являются окопной войной, это почти Первая мировая война".

Также Кинг отметил, что передача оружия Украине не повлияет на запасы Пентагона поскольку происходит соответствующее их пополнение, а также часть техники и оружия для ВСУ передают другие страны.

В ответ на вопрос о подотчетности этой помощи Кинг объяснил: "Я посвятил много времени в Киеве вопросу подотчетности и, по сути, сидел напротив президента Зеленского. Я прямо спросил его, каков статус подотчетности? Если будет скандал, это убьет нашу способность поддерживать вас. Он это понимает".

По словам Книга, украинская сторона развивает сотрудничество с Deloitte, работает с программным обеспечением SAP.

"Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который посетит [Украину], я думаю, в следующем месяце. Меня очень впечатлил уровень подотчетности. Поэтому этот аргумент о том, что деньги тратятся напрасно, я думаю, не выдерживает критики", - подчеркнул сенатор.

Помощь США Украине

21 декабря 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен официально объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на $1,85 млрд.

А уже 4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовят новый пакет помощи Украине, куда войдут дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

6 января США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд. В пакет войдут бронемашины Bradley, самоходные гаубицы, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины, боеприпасы и другое вооружение из запасов Пентагона.

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