Милиция разбирается в житомирском скандале вокруг передачи власти

Правоохранительные органы проводят проверку фактов, связанных с инцидентом, который произошел вчера между экс-председателем Житомирского областного совета Ириной СИНЯВСКОЙ и избранным депутатами от БЮТ и “Наша Украина” председателем облсовета Виталием ФРАНЦУЗОМ во время подготовки документов на получение зарплаты работниками аппарата совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе Управления МВД Украины в Житомирской области журналистам сообщили, что сейчас по указанным фактам ведется проверка, но других сведений не предоставили.

Как сообщил в интервью УНИАН присутствовавший во время инцидента председатель Житомирской городской организации БЮТ, народный депутат Олег ЧЕРПИЦКИЙ, главный бухгалтер облсовета "подготовила документы для получения зарплаты аппарата по просьбе В.ФРАНЦУЗА и собиралась их нести на подпись, когда в кабинет вошла И.СИНЯВСКАЯ в сопровождении еще нескольких лиц. Отобрав документы, она попыталась вынести их из кабинета. Главный бухгалтер позвонила В.ФРАНЦУЗУ, а кто-то из бухгалтерии вызывал праввохранителей”.

По словам О.ЧЕРПИЦКОГО, праввохранители взяли объяснения у всех, кто находился на тот момент в помещении бухгалтерии, и “задокументировали факт похищения документов”.

О.ЧЕРПИЦКИЙ считает поступок И.СИНЯВСКОЙ противодействием передаче власти В.ФРАНЦУЗУ.

В свою очередь, помощник председателя комиссии по вопросам законности, правопорядка и прав человека Житомирского облсовета Ярослав ДОЛГИХ заявил, что И.СИНЯВСКАЯ зашла в бухгалтерию совета, чтобы подписать документы на выплату зарплаты, но в помещение бухгалтерии “ворвалась группа депутатов и сторонников БЮТ, которые попытались отобрать документы".

По словам Я.ДОЛГИХ, когда И.СИНЯВСКАЯ не позволила им отобрать документы, «бютовцы» вызывали милицию.

Он также отметил, что И.СИНЯВСКАЯ подала заявление в УМВД области по поводу этих событий.

Как сообщили УНИАН в Житомирском облсовете, в настоящее время помещение бухгалтерии опечатано, работники аппарата зарплаты не получили.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета избрали большинством голосов председателем облсовета В.ФРАНЦУЗА.